De maio a junho deste ano, mais de 800 pessoas participaram dos passeios para contemplação das Baleias Jubarte no Espírito Santo. Turistas capixabas e de várias partes do Brasil e do mundo puderam observar algumas das cerca de 25 mil baleias que passaram pelo litoral capixaba. A média de avistamento foi de 10 baleias por expedição.

“Esta temporada foi um sucesso não só pelo volume de pessoas que participaram dos passeios, mas principalmente pela união e organização do receptivo”, comenta o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana. Ele destaca as ações conjuntas de capacitação dentro do Programa Investe Turismo, a fiscalização das embarcações e a inauguração do Memorial da Baleia Jubarte, na Praça do Papa, em Vitória, aberto o ano inteiro. O espaço valoriza a pesquisa e complementa a atividade turística de contemplação.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, toda cadeia produtiva do turismo náutico foi preparada para a temporada. “O turismo de observação de baleias cresce a cada ano e o Espírito Santo é privilegiado por estar localizado na rota de migração dos cetáceos. Para este ano, foi realizada uma série de capacitações voltadas para os profissionais que atuam no ramo, tais como guias de turismo, representantes de hotéis, mestres de embarcações e outros”, comenta.

De acordo com o presidente do Instituto Baleia Jubarte e coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, houve um aumento de 30% no número de pessoas que participaram das expedições. Ele afirma que também houve aumento no número de barcos regularizados junto a Capitania dos Portos para realizar o passeio com toda segurança necessária. “Isto é um grande avanço para o desenvolvimento desta cadeia produtiva de turismo limpo, gerando renda e fortalecendo o destino Espírito Santo como local organizado para este tipo de atividade”.

Pesquisa. Segundo informações da CDV, 64,3% dos visitantes que participaram dos passeios são da Grande Vitória. Outros 26,3% são turistas de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Para, Ceará, Rio Grande do Sul e outros.

A temporada 2019 também atraiu turistas do interior do Espírito Santo (5,05%) e de outros países (2,2%), como Alemanha, Estados Unidos, Itália, Espanha, Argentina, Finlândia e México, que puderam conferir de perto os saltos espetaculares das baleias Jubarte.

As ações voltadas para implementação do turismo de observação de baleias na capital são uma parceria das prefeituras de Vitória e Vila Velha, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), Sebrae/ES, Capitania dos Portos, Instituto Baleia Jubarte, Instituto O Canal e Instituto Últimos Refúgios.

Com informações da Prefeitura de Vitória