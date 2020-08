O empresário capixaba Leandro Barreto, de 40 anos, construiu uma pousada em Guarapari apenas seguindo vídeos de tutoriais no YouTube, após ter indo a falência no ramo do petróleo.

Localizada no bairro Lameirão, a propriedade começou a ser construída em 2016, época em que o petróleo sofreu baixas e as ações de diversas empresas ligadas a ele também caíram após investigações da Operação Lava-Jato pela Polícia Federal.

Leandro então precisou sair de Macaé, onde sua empresa ficava localizada, e voltou para Guarapari. O empresário tinha um terreno na cidade, e foi dele que começou a tirar sua principal renda, ao construir sua pousada seguindo os tutoriais da internet.

Em entrevista a equipe do Portal 27, o capixaba conta que a primeira construção que ele fez foi a piscina, e parar passar o rejunte viu um vídeo que dava a dica de cortar um chinelo e usar na obra, já que sua forma maleável poderia ajudar.

Logo em seguida Leandro diz que a pior parte na opinião dele, era a elétrica, já que tinha receio e nunca tinha feito nenhum trabalho nessa área antes. Porém após ver diversos vídeos e dicas, o empresário perdeu o medo e se tornou o responsável por toda parte elétrica da pousada, desde a troca de resistências queimadas até a instalação de novas luzes.

E não parou por aí, o capixaba também fez um serviço de marcenaria construindo o balcão da recepção da pousada dele, e novamente seguiu as dicas de vídeos, já que nunca tinha feito isso antes. Segundo Leandro, ele cortou alguns eucaliptos que existiam em sua propriedade, passou betume e montou, tudo de maneira independente.

Além de todos esses serviços, o empresário viu também vídeos e dicas sobre culinária, para conservar a comida e aprender novos temperos. E de acordo com ele “Sem o Youtube eu não teria feito nada disso”.

Leandro trabalhou no serviço de petróleo por 12 anos antes de falir, ao ser questionado sobre, ele disse que ainda tem contrato com uma empresa da Inglaterra, mas sente mais segurança no seu ramo atual, já que sua pousada garante uma renda confiável. Segundo o empresário, o estilo de vida ficou muito diferente, já que antes ele frequentemente comparecia em restaurantes e hotéis de luxo, para reuniões executivas. E agora ele vive mais tranquilamente em uma zona rural, longe da correria da cidade.

A pousada que existe há 4 anos realiza eventos grandes, como casamentos e festas empresariais, e seus momentos de maior lotação são em feriados, finais de semana e férias.

De acordo com o capixaba, ele tenta levar às famílias que procuram o estabelecimento um sentimento de vida rural, com leite fresco (ordenhado na hora) e pão fermentado um dia antes e assado na hora.

Por fim, Leandro deixa uma dica para quem quiser fazer as coisas da mesma forma autônoma que ele: “Se você souber fazer uma pesquisa boa lá (Internet) se dedicar você consegue fazer qualquer coisa, só precisa ter o bom senso pra não cair numa armadilha”.