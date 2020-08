Lorena Alves Martins de apenas 25 anos é o nome dela. Nascida na terra maratimba, a jovem tricolor que ama viajar e conhecer lugares novos pode ser a próxima Musa do Brasileirão.

A história de Lorena com futebol vem desde a infância. “Sempre gostei de futebol, desde pequena gostava tanto que até jogava, mas hoje em dia não jogo mais! Eu torço para o Fluminense, sou tricolor de coração!”, afirmou.

A jovem que trabalha em uma empresa de embarcação conta que está ingressando na carreira de modelo. “Estou iniciando a carreira como modelo agora, o musa do Brasileirão tem me proporcionado isso”, afirmou.

Lorena tem 62 Kg e 1,61 de altura. A jovem conta que malha bastante para manter o corpo. “Para manter o meu corpo eu tenho uma parceria com meu personal Marcello e minha nutricionista Vanessa que tem me ajudado muito além de treinar todos os dias. Meus treinos duram em média uma hora ou um pouco menos, mas ainda assim faço um cardio ao dia antes do trabalho”.

Lorena conta que nunca pensou que teria coragem de se inscrever em um concurso como o Musa do Brasileirão. “Quando vi sobre o concurso comentei com uma prima que logo em seguida me incentivou a me inscrever. Sou uma menina humilde, digo menina por conta do meu jeito de ser, tenho uma vida bem simples e nunca pensei que um dia eu iria ter coragem para me inscrever em um concurso, já me desmotivei bastante na vida devido as coisas que acontecem, o ano passado foi um dos piores da minha vida, mas Deus me deu forças para que eu nunca desistisse e hoje em dia não vivo mais com isso, hoje me vejo como uma nova mulher. Tenho me dedicado cada vez mais para o meu bem estar e evoluído bastante tanto para a mente como para o corpo!”, afirmou.

Para a conquista do título, a guarapariense precisa do apoio de todos. “Estou na luta, buscando algumas formas para poder conquistar esse título! Os votos na página oficial me ajudarão muito a ser a escolhida, tentei falar com o Fred, jogador do Fluminense, mas é difícil (risos). Pois quanto mais votos na página oficial eu tiver melhor será”, finalizou pedindo apoio dos amigos, moradores de Guarapari e amantes do futebol.

