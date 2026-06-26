Empréstimos e Doações Falsas: Polícia do ES prende grupo que usava tragédias para aplicar golpes

Uma operação conjunta realizada pelas polícias civis do Espírito Santo e de Minas Gerais nesta sexta-feira (26) resultou na prisão de quatro integrantes de uma organização criminosa. O grupo é suspeito de criar um site falso para arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, os suspeitos também aplicavam golpes com falsas ofertas de empréstimos financeiros.

As prisões ocorreram nos municípios de Vila Velha (ES) e Muriaé (MG). A ação contou com a participação da Delegacia de Polícia Civil de Piúma (ES), que cumpriu quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato majorado e organização criminosa, além de dois mandados de busca e apreensão.

Prisões e materiais apreendidos

De acordo com o delegado capixaba Rodrigo Tofano, os envolvidos são três irmãos e a companheira de um deles: