Voz aos Leitores: Biblioteca Transcol distribui 630 novos livros escolhidos pelo público

A Biblioteca Transcol inicia nesta semana a distribuição de 630 novos exemplares de livros, escolhidos diretamente pelos leitores do projeto. Ao todo, 49 novos títulos passam a integrar o acervo após uma campanha de indicação realizada com os usuários por meio de formulário online e redes sociais. Todas as obras adquiridas nesta ação receberão o selo especial “Escolha do Leitor”, identificando a seleção da comunidade. A distribuição começará com uma entrega simbólica nesta sexta-feira (26), durante a inauguração do Terminal do Ibes, e a previsão é que todos os módulos recebam os livros até o final da próxima semana.

Ao todo, a campanha registrou 404 indicações enviadas pelo público. O processo passou por uma validação de dados para retirar pedidos duplicados, e-books, livros fora de catálogo, sugestões de pessoas não cadastradas e obras cujos fornecedores não emitem nota fiscal. Essa triagem permitiu identificar tendências de leitura e demandas do público que utiliza diariamente os módulos nos terminais do Sistema Transcol. Um dos critérios de compra foi selecionar títulos sugeridos mais de três vezes, o que englobou 35 das sugestões enviadas e demonstrou forte interesse coletivo. A ação também revelou que 57 dos títulos pedidos já faziam parte do acervo, mostrando sintonia entre os leitores e a curadoria já desenvolvida.

A valorização da literatura capixaba também foi um pedido dos leitores, resultando na aquisição de seis novos livros de autores locais. Com isso, a Biblioteca Transcol alcança a marca de 1.133 volumes publicados no Espírito Santo, de 136 livros diferentes. As obras selecionadas reúnem autores nacionais e internacionais, além do reforço de exemplares de títulos já existentes, ampliando o acesso e reduzindo as filas de espera por livros concorridos. A iniciativa reforça a proposta da Biblioteca Transcol de construir um acervo conectado aos interesses da população, transformando os usuários em participantes ativos na formação da coleção disponível nos terminais.

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