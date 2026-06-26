Confira as mudanças na programação da 176ª Festa de São Pedro em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari anunciou ajustes na programação da 176ª Festa de São Pedro. As mudanças nos horários de algumas atividades ocorrem em função da partida da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (29), feriado municipal dedicado ao padroeiro da cidade e protetor dos pescadores.

As alterações foram alinhadas em uma reunião na Matriz São Pedro entre a Prefeitura, organizadores do evento e representantes da comunidade. O objetivo das mudanças, segundo o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, é garantir e preservar a participação popular na festividade tradicional.

Novidades e Destaques Culturais

A edição deste ano traz como grande novidade o 1º Desafio Municipal de Arremesso de Tarrafa, uma competição inédita que transforma a técnica da pesca artesanal em disputa de habilidade e precisão.

Outro destaque é a encenação do espetáculo teatral “São Pedro Apóstolo”, que retrata a trajetória do santo padroeiro.

Mudanças na Programação Religiosa

Toda a programação de segunda-feira foi transferida para o período da manhã para que os fiéis possam acompanhar as celebrações. De acordo com o pároco padre Alexandro Firmino, no domingo a missa será às 18h, e na segunda-feira as atividades começam de madrugada com a alvorada às 5h, seguida pelas procissões terrestre e marítima. O secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Antônio Carlos, reforçou o convite para que moradores, visitantes e a comunidade pesqueira participem.

Programação Completa

Cultural – Prainha de Muquiçaba

26 de junho (sexta-feira):

18h – Anderson do Balanço Bom

20h – Projeto Feijoda (Samba)

22h – Michele Freire (Brasilidade)

27 de junho (sábado):

19h – Banda Mex (Baile)

20h – Teatro São Pedro Apóstolo

20h30 – Quadrilha Junina

22h – Trio Forrozão (Forró)

28 de junho (domingo):

16h – Aguinaldo Black (Pagode)

18h – Missa

20h – Teatro São Pedro Apóstolo

21h30 – Banda Prestígio (Baile)

23h30 – Rebeka Monteiro (Sertanejo)

Religiosa – 29 de junho (segunda-feira)