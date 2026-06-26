Promessas do Judô capixaba desembarcam na Bahia com foco no pódio nacional

O judô do Espírito Santo vive um momento de grande celebração e forte expectativa! Uma brilhante delegação de atletas capixabas embarcou com entusiasmo nesta quinta-feira (25) rumo a Salvador, na Bahia, com o coração cheio de determinação para representar o Estado no prestigiado Campeonato Brasileiro de Judô Cadete. O evento, repleto de energia e grandes combates, começa nesta sexta-feira (26) e segue até o próximo domingo (28), englobando disputas emocionantes tanto individuais quanto por equipes.

Ao todo, 13 atletas de altíssimo nível defenderão as cores do Espírito Santo com total dedicação nas categorias feminina e masculina. Entre as estrelas que prometem brilhar nos tatames estão Ana Clara Oliveira, Ana Júlia Moraes, Felipe Pedretti, Hadassa Martins, Daniel Almeida, Maria Eduarda Fraga, Nycolas Souza e Ryan Freire, liderados pelo experiente técnico Felix Martins. Toda a equipe viajou focada em trazer grandes resultados e elevar o nome do estado.

O técnico Coronel Felix Gomes Martins ressaltou com orgulho a enorme união e o impacto do espírito de equipe para o grupo, destacando o quanto a viabilização e a união entre os membros são vitais para que essa parcela significativa de talentos possa participar, somar forças e contribuir no cenário nacional.

A confiança no sucesso da equipe é plena. O presidente da Federação Espírito-Santense de Judô (FEJ), Irisomar Fernandes, acompanha de perto a delegação na Bahia e demonstra total otimismo no desempenho dos atletas capixabas. Enquanto os jovens talentos competem, o dirigente também participa de uma importante reunião com presidentes de outras federações para impulsionar as diretrizes do esporte. “Temos feito um trabalho de reconstrução, treinamentos conjuntos e investimentos nos atletas, principalmente nas equipes de base. Estamos na expectativa para que o Espírito Santo possa chegar ao ponto mais alto do pódio”, declarou o presidente de forma entusiasmada.

Organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), esta grandiosa competição reunirá cerca de 450 atletas de 24 federações estaduais. O torneio ganha um brilho ainda maior por ser a última e decisiva etapa antes da convocação para o Mundial Sub-18, que acontecerá em agosto, no Equador, definindo quem fará parte da seleção brasileira. Toda essa emocionante busca pelo topo do pódio poderá ser acompanhada ao vivo de qualquer lugar, por meio da transmissão oficial no canal do YouTube da CBJ TV.