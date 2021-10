Com a chegada de uma nova remessa de imunizantes contra o novo Coronavírus (Covid-19), nessa sexta-feira (1º) e neste sábado (02), com 105.050 doses, a Secretaria da Saúde (Sesa) dá início à distribuição de doses de reforço aos trabalhadores da saúde, que receberam a segunda dose (D2) ou dose única há seis meses.

O anuncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, na tarde dessa sexta-feira, pelas redes sociais. “Disponibilizamos 47.640 doses de vacina contra a Covid-19, para dose de reforço aos trabalhadores da saúde com mais de 6 meses da D2, aptos para os próximos 15 dias. Com isso, seguimos trabalhando para salvar mais vidas”.

O início da aplicação poderá ocorrer já a partir da distribuição das doses e a chegada aos municípios, que serão responsáveis pela execução da ação.

No Estado, segundo dados do Painel de Vacinação – Aplicação de Doses, 154.227 trabalhadores da saúde já completaram o esquema vacinal (segunda dose e dose única).

Segundo o Ministério da Saúde, a decisão pela administração de dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em trabalhadores da saúde partiu de uma ampla discussão na Câmara Técnica em Imunização da Covid-19. “Considerando a possibilidade de amplificação da resposta imune com doses adicionais e a necessidade de adequação do esquema vacinal neste público devido à sua maior exposição à Covid-19 e, consequentemente, maior risco de adoecimento, absenteísmo e complicações da doença”, como informa a Nota Técnica do órgão federal.

No Espírito Santo, a vacinação com dose de reforço contra a Covid-19 já ocorre em todo território para público com mais de 60 anos e da população de imunossuprimidos.

Outubro começa com a chegada de 105.050 doses contra a Covid-19



Nessa sexta-feira (1º) e sábado (02) o Espírito Santo recebe 105.050 doses de imunizantes para a vacinação contra a Covid-19. São 40.700 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), que chegam na tarde dessa sexta-feira, e 64.350 doses da Pfizer/BionTech que chegam pela manhã deste sábado, que serão distribuídas às regionais de saúde e aos municípios da região Metropolitana, ao longo dessa sexta até a próxima segunda-feira (04).

Essa remessa será destinada à aplicação de D2 e dose de reforço dos trabalhadores da saúde com mais de 6 meses da D2.