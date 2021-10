Proprietários de Micro e Pequenas Empresas (MEI, ME, EPP) do Espírito Santo que desejam participar do processo de compras públicas do Governo do Estado podem se inscrever até 15 de outubro no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Governo do Estado do Espírito Santo – o Compre do ES. Atualmente, estão disponíveis 26 vagas para realização do autodiagnóstico on-line e consultoria. Os interessados devem realizar inscrição no site do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Compre do ES oferece um total de 90 vagas. Destas, 64 já foram preenchidas. O programa tem o intuito de oferecer a oportunidade para que os participantes possam realizar um auto diagnóstico on-line, identificando os principais desafios e buscar de maneira assertiva formas para se aperfeiçoar e preparar para ter acesso ao processo de compras públicas.

O processo de inscrição é simples, basta acessar o site da Sectides https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br preencher o autodiagnóstico respondendo algumas questões que vão indicar o nível de conhecimento sobre os procedimentos de licitação definidos na legislação de regência e no edital licitatório. Após o preenchimento, um consultor do Sebrae fará contato e oferecerá um plano de ações específico e capacitações para que o empresário compreenda o processo das compras públicas.

Ao final, será realizado um grande encontro com os empreendedores, que vão conhecer, por meio das Secretarias, as oportunidades ofertadas pelo Governo do Estado. Assim, poderão ampliar o conhecimento sobre a cadeia de fornecedores.