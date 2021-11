O último fim de semana foi de instabilidade na maior parte do Espírito Santo: chuva, sol forte, temporal com ventania forte e granizo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de que nos últimos dias de novembro e os primeiros dias de dezembro a situação deva ser parecida.

Segundo a Climatempo, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul, mais conhecida como ZCAS, voltará a organizar sobre o Brasil ao longo da semana. A expectativa é de bastante chuva em diversas áreas do Brasil, incluindo o Espírito Santo.

As projeções dos modelos meteorológicos indicam a formação da ZCAS nesta quarta-feira (1). O sistema ficará ativo no Brasil pelo menos até o sábado (4). Neste período, também há previsão de grandes volumes de chuva no Espírito Santo, além do Maranhão, Piauí e sul do Amazonas.

O Incaper prevê que na quarta-feira (1º), o tempo siga instável no Espírito Santo, por conta da atuação da ZCAS. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões capixabas. As temperaturas máximas diminuem pelo Estado e a força do vento diminui.