Anchieta irá ganhar mais árvores. A princípio um total de 400 mudas de ipês branco e quaresmeira roxa, com cerca de 2,5 metros de altura, serão plantadas ao longo das vias da cidade. A iniciativa é do projeto Plante + Anchieta, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

A licitação para a compra das mudas ocorreu no último dia (26). Após conclusão do certame, as mudas serão entregas de forma gradativa para realização do plantio em diversos pontos urbanos do município.

“A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental e na melhoria da qualidade do ar. Quando executada com planejamento adequado, pode gerar benefícios nos âmbitos ecológico e social, caso contrário, os danos vão desde calçadas e muros danificados, até a supressão da árvore em fase adulta, por ter sido plantada em local indevido”, explica a titular da pasta, Jéssica Martins de Freitas.

Além da compra das mudas, haverá aquisição de produtos químicos para controle de pragas como formigas e cochonilhas.