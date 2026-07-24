Resgate em Marataízes: Homem cadeirante é resgatado sem roupas em quarto trancado por cadeado; irmã é presa

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (23) sob a acusação de manter o próprio irmão, um idoso cadeirante de 57 anos, trancado em um ambiente totalmente insalubre. O caso aconteceu no bairro Barra de Itapemirim, no município de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo.

A operação de resgate contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e de equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), acompanhadas por um técnico de enfermagem e uma psicóloga.

Condições precárias e arrombamento

De acordo com os agentes da Guarda Municipal, o homem estava retido em um cômodo pequeno, trancado pelo lado de fora com o uso de um cadeado.

Para efetuar o resgate, a guarnição precisou arrombar e romper a fechadura. No interior do cômodo, os agentes encontraram o homem:

Deitado diretamente no chão;

Sem roupas;

Em ambiente insalubre e com indícios evidentes de maus-tratos.

Após ser retirado do local, o homem foi imediatamente encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes para passar por avaliação e atendimento médico.

Prisão e procedimentos legais

A suspeita foi conduzida para a Delegacia Regional de Itapemirim. Conforme informado pela Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado, sendo transferida na sequência para o sistema prisional. O nome da detida não foi divulgado pelas autoridades com o objetivo de preservar a identidade e a dignidade da vítima.

A reportagem solicitou informações à Prefeitura de Marataízes a respeito do acompanhamento social prestado à vítima, porém não obteve retorno até o momento da publicação.