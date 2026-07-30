Com Casagrande favorito, Hartung pode mirar a segunda vaga ao Senado

Nos bastidores da política capixaba, cresce a avaliação de que o caminho mais provável para Paulo Hartung em 2026 não seja uma nova disputa pelo Palácio Anchieta, mas sim uma candidatura ao Senado Federal.
Este ano, os eleitores do Espírito Santo escolherão dois senadores, o que amplia as possibilidades de composição política e torna a disputa ainda mais estratégica. Uma das vagas, na visão de aliados e analistas políticos, tende a ser ocupada pelo atual governador Renato Casagrande, que aparece bem posicionado nas pesquisas e mantém elevados índices de aprovação.
A segunda cadeira, porém, promete ser palco de uma disputa intensa, reunindo candidatos de diferentes partidos e grupos políticos. É justamente nesse cenário que Paulo Hartung pode encontrar espaço para retornar de vez ao centro da política capixaba.
Com três mandatos como governador, Hartung ainda carrega um importante capital político e recall junto ao eleitorado. Nos bastidores as especulações são que uma candidatura ao Senado pode ser a estratégia ideal para recolocá-lo no jogo eleitoral.
Por enquanto, não há definição oficial. Mas o Senado surge como um caminho natural para quem deseja voltar ao protagonismo político no Espírito Santo.
A pergunta que permanece é: o capital político acumulado por Hartung será suficiente para garantir seu retorno às urnas vitorioso, ou o eleitor capixaba buscará novos nomes para ocupar a segunda vaga no Senado?