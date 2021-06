O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou ontem em uma rede social a comemoração de 1 milhão de pessoas vacinadas no estado, representando 25% de toda a população capixaba, estimada em 4 milhões no último censo. Além disso, a segunda dose também foi aplicada em 429 mil moradores, resultando em uma subida no ranking da vacinação nacional, com o ES atualmente ocupando o 4º lugar.

Na frente do Espírito Santo, que consta com 24,88% dos moradores vacinados, estão os estados de Mato Grosso do Sul com 29%, Rio Grande do Sul com 27% e São Paulo com 24,92% de vacinados. Os dados são do consórcio formado por veículos de imprensa que juntam as informações cedidas pelas secretarias de saúde de todos os estados do Brasil.

Ao todo, o estado aplicou 1.440.492 doses, um número correspondente a 75% das vacinas que foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Espírito Santo, cerca de 1 milhão e 900 mil.

Já o mês onde mais ocorreu a aplicação de doses no estado foi em abril, quando foram registrados inclusive os recordes de maior vacinação diária. Para efeito de comparação, o dia 23 de abril, que foi o melhor neste quesito, registrou mais de 61 mil doses aplicadas. Ao todo, naquele mês foram mais de 490 mil vacinas aplicadas na população.

Brasil

Ainda segundo estes dados, o Brasil já realizou a aplicação de mais de 67 milhões de doses, com 45.697.957 tendo recebido a primeira e, dentre estes, 22.189.211 receberam a segunda. O montante de pessoas vacinadas com a 1ª dose corresponde a cerca de 1/5 da população brasileira, estimada em 220 milhões.

Como é feito o ranking?

O ranking da vacinação nacional é feito pelo consórcio dos veículos de imprensa e leva em conta os seguintes critérios: