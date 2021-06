O modelo de decoração no estilo “Faça você Mesmo” está ganhando cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas. Ocupar a mente e organizar o ambiente que vivemos estão cada vez mais frequente nas nossas vidas neste momento.

Por isso, a Rede Doctum tem a honra de convidá-lo para participar o Ciclo de Palestras Conectadas. Nesta terça 1 de junho, nós daremos continuidade às nossas apresentações. A próxima palestra terá o tema “Obras em casa: dicas para o “faça você mesmo”, com a arquiteta Rovena Dantas Rodrigues, que tem experiência em projetos arquitetônicos, regularização de projetos arquitetônicos e projeto de arquitetura de interiores.

Você não pode perder essas dicas de como organizar e decorar a sua casa e, também, o seu ambiente de trabalho. A Rede Doctum sabemos o quanto a educação e conhecimento são importantes para as pessoas, por isso a nossa missão é “Transformar a vida das pessoas pela EDUCAÇÃO”. E, quem sabe, transformar a sua casa com as nossas dicas também.

Link para a inscrição: https://forms.gle/n9D2qUSRqfS1sKQA7

Palestra Conectada

Tema: Obras em casa: dicas para o “faça você mesmo”

Dia: 01 de junho de 2021

Horário: 19h

Palestrante: Rovena Dantas Rodrigues – Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFES. Cursando pós-graduação em Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos em BIM – BIM Manager, Mestranda em Gestão do Trabalho – Qualidade do Ambiente Construído, pela Universidade Santa Úrsula, RJ. Professora da Faculdade Doctum (Guarapari – ES) desde 2018. Professora da Faculdade Doctum (Vitória – ES). Desde de 2020, Coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Doctum de Guarapari e Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Doctum de Vitória. Possui experiência em projetos arquitetônicos, regularização de projetos arquitetônicos e projeto de arquitetura de interiores.