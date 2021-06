O mês de maio, diferente de abril, que bateu recordes absolutos de mortes, mostrou uma clara redução no número de óbitos pela covid-19. No mesmo período anteriormente foram registradas 72 pessoas que faleceram pela doença, agora o número caiu para 44, mostrando uma redução de 39%.

No entanto, os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que a taxa de letalidade da doença permanece alta, variando em torno de 2,6%. Porém, com a quarentena e menor contato público, a taxa de contaminação da covid-19 diminuiu, sendo o principal fator para a redução da mortalidade no município.

Atualmente, no dia 1º de junho, Guarapari permaneceu com 375 óbitos pela doença, mas registrou 14.692 casos confirmados, 13.606 curados, 8.967 suspeitos e 44.873 notificados. Até o momento foram realizados 40.805 testes, incluindo os testes rápidos, sorológicos normais e IgG e RT PCR.

Os dez bairros com mais contaminados são Praia do Morro com 2.038 casos, Muquiçaba com 1.081, Itapebussu com 932, Santa Monica com 818, Ipiranga com 737, Centro com 714, Kubitschek com 508, São Gabriel com 450, Jardim Santa Rosa com 396 e Adalberto Simão Nader com 384.