Uma piscina na varanda, praticamente uma “sacada de piscina”, com vista para o mar e a imensidão do céu. Assim será a o item de lazer particular dos apartamentos do Manami Ocean Living, empreendimento de luxo com apartamentos avaliados em valores a partir de R$ 2.700.000,00, na Península de Guaibura, em Guarapari.

Todos os 72 apartamentos, de 3 e 4 quartos, contarão com a piscina na varanda. A ideia foi desenvolvida pela Inspira Conceito & Design, empresa responsável pelo conceito e projeto de interiores do Manami. Segundo a arquiteta e sócia da Inspira Bruna Rody, a piscina foi planejada com o intuito de dar ao proprietário a sensação de ter um pedaço do mar dentro da sua própria casa, algo que também é facilitado pelo fato do condomínio não ter ruas adjacentes.

Com dimensões de 1,80 x 2,85 m² na maioria das plantas, o item traz leveza à fachada e é uma opção de lazer para a família que não quer sair de casa. “A piscina mimetiza com o azul do mar. É o verdadeiro bem-estar azul que trouxemos como proposta”, avalia Bruna.

Além do visual, os moradores terão um conforto extra: o aquecimento da piscina, que será acionado por um simples clique no smartphone.

Aliás, todas as unidades de Manami terão facilidades de automação por meio do celular, como abertura e fechamento da porta principal e controle do acendimento e desligamento de todas as luzes. Quando o assunto é segurança, o proprietário será notificado sobre vazamento de gás ou água e terá corte do fornecimento dos serviços.

Os imóveis também serão entregues com toda a preparação de infraestrutura para o controle remoto das cortinas e ares-condicionados e a possibilidade de acoplar mais sensores à caixa de automação, conforme a necessidade e conforto. As portas principais serão entregues com fechadura eletrônica. Os quartos, sala e varanda terão preparação frigorígena para instalação de ar condicionado split.

Características

Localizado em uma região única, com baixíssimo impacto ambiental, pois ocupa apenas 15% da Península e mantém toda a área de preservação, Manami nasce com o conceito de bem-estar azul. O empreendimento está implantado em área 100% alodial (fora da área de marinha), além de permitir a circulação em todo o entorno da Península, também viabilizando o acesso a duas praias – atualmente precários. Todos os módulos são de até dois andares, focando no desenvolvimento ordenado da região.

Com conceito da Inspira Conceitos e Design, que traz o que há de mais atual e conectado com o local do empreendimento, o Manami Ocean Living será construído num lugar raro e junto ao mar, propício para uma perfeita conexão com a imensidão azul e a natureza. Manami – do japonês 愛 (mana) “amor, carinho” combinado com 海 (mi) “mar, oceano” -, é um verdadeiro sonho transformado em realidade.

Com localização única e cercado pelo mar, a península tem área total de 45.532 m², sendo área alodial de 19.728,65 m² e projeção das construções serem em apenas de 6.687,34 m²