O governador do Estado, Renato Casagrande, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, assinaram, na tarde desta quarta-feira (11), a Ordem de Serviço para implantação da primeira Casa da Mulher Brasileira no Espírito Santo. Localizada na Praia das Gaivotas, no município canela-verde, a Casa da Mulher Brasileira representa um marco significativo no esforço contínuo de combate à violência contra as mulheres no Estado.

“A presença da ministra Cida Gonçalves renova a esperança nas ações que estamos fazendo no Espírito Santo. Temos ainda um índice elevado de violência contra as mulheres no Estado. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, mas hoje estamos desenvolvendo políticas públicas importantes. São seis Núcleos Margaridas, que atendem às mulheres em situação de violência, além de ações em várias secretarias de Estado”, afirmou o governador.

A Casa da Mulher Brasileira a ser construída em Vila Velha será a de Porte II, com funcionamento 24 horas, com objetivo de reduzir os casos de violência contra a mulher. O espaço reunirá, num mesmo local, diversos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Serão oferecidos serviços de acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, Promotoria de Justiça especializada, Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica, alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia econômica.

“O desafio da igualdade ainda é um longo caminho. A Casa da Mulher Brasileira é uma conquista de quem sempre lutou contra a violência e também de quem lutou para que vários serviços sejam disponibilizados no mesmo lugar. Nós mulheres temos morrido de forma cruel. Queremos feminicídio zero! Para isso temos que acabar com todas as violências. Sabemos que a morte é a última instância da violência que a mulher sofre. Só vamos acabar com ódio e o feminicídio se o discurso não for só da ministra das Mulheres, mas sim de todos. Essa mudança precisa ser para agora”, declarou a ministra Cida Gonçalves.

Além da Casa da Mulher Brasileira, a ministra visitou uma das unidades do Centro Margaridas, que é o Centro de Referência de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência. Esses espaços compõem a cartela de projetos estratégicos do Governo do Estado, no que se refere à estruturação das políticas públicas voltadas para as mulheres no Espírito Santo e atendem ao Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e ao Pacto Estadual pelo Enfretamento à Violência Contra as Mulheres.

A comitiva visitou ainda as obras do Centro de Referência da Mulher Brasileira, em fase de construção e com uma área de aproximadamente 300 metros quadrados, localizado no município de Cariacica. “Estamos comprometidos em criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres do Espírito Santo. A Casa da Mulher Brasileira e o Centro de Referência da Mulher Brasileira delegarão um papel fundamental nesse processo”, afirmou a secretária estadual das Mulheres, Jaqueline Moraes.