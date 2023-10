Considerada a corrida mais charmosa do Espírito Santo, a Corrida Ideally Construtora em sua 3ª edição recebeu mais de duas mil pessoas nas ruas de Guarapari, no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12/10, e Dia das Crianças.

Entre os participantes, corredores de nove estados do Brasil (AC, CE, MG, SP, RJ, DF, RS, AP e ES) e os capixabas de diversas cidades do Estado marcaram presença na corrida Ideally.

A Corrida Ideally Construtora, conta com dois percursos de 5km e 12km marcados pelo litoral maravilhoso da cidade, onde os participantes puderam apreciar até 9 lindas praias de Guarapari durante o trajeto.

Nesta edição, o empresário e idealizador do evento, Rodolfo Mai, percorreu os 5km até a linha de chegada. Ele correu acompanhado da família, a esposa Thais Ribeiro Mai que corre desde a primeira edição e sua mãe Elza Mai. Além dos filhos Davi, e as gêmeas Isis e Eloá, que participaram da Corridinha.

“Mais uma edição de sucesso total! Além dos mais de mil inscritos, estimamos duas mil pessoas assistindo o evento e muita gente curtindo a vibe da chegada. Tivemos atletas de de vários lugares do Brasil, a corrida movimentou toda a cidade. Cada ano buscamos incrementar e recebemos muitos elogios. Semana que vem já vamos pensar na próxima edição com surpresas para os participantes”.

Corridinha movimenta garotada

Com a participação de mais de 100 crianças entre 2 e 12 anos, a Corridinha animou a criançada e envolveu os adultos que incentivaram os filhos desde novinhos.

As crianças se empenharam em concluir percursos pequenos, destinados a incentivar a prática de esporte de forma saudável e arrancaram muitos aplausos do público.

Todos as crianças ganharam medalha de participação, balão, e havia pula-pula, pipoca e algodão doce para a garotada se divertir.

Atletas PCD aderiram à Corrida Ideally

Paulo Souza Lima Neto, 47 anos ficou em 1º lugar na categoria PCD 5km. Paulo é deficiente visual e perdeu 100% da vista direita, tem 5 centímetros da perna direita que fez raspagem. Há um ano ele começou a correr e entrou na categoria PCD.

Ele agradece por estar colhendo os frutos do 1º colocado em sua categoria.

“Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois a equipe que faço parte. A maioria das corridas não adere a categoria PCD, mas graças a Deus a Corrida da Ideally aderiu. Porque não é fácil você ser deficiente, já vem com preconceito, mas na corrida, eu falo que é uma família”.

Depoimentos:

Dayani Salarini, 1º lugar 5km

Participando da corrida Ideally pela terceira vez, a professora que é moradora de Marataízes Dayani Salarini, conquistou o 1º lugar dos 5km na Corrida Ideally.

“ É a terceira vez que participo, na primeira vez eu fiquei em 5º lugar, na segunda vez fiquei em 4º lugar. E esse ano, graças a Deus vim treinando bastante, e consegui com todo meu esforço o 1º lugar geral que pra mim é uma honra muito grande. Poder correr nessa orla linda. A organização está de parabéns! Em todos os detalhes, tanto percurso, quanto hidratação, em organização de um modo geral, tudo muito perfeito!”

Claudinei Rodrigues, Dinei, 37 anos, 1º lugar 5km

“Para mim foi uma satisfação enorme esse prêmio. A gente tem que ter um suporte nos bastidores para chegar e fazer acontecer. A gente não ganha a prova, no dia da prova, a gente ganha nos bastidores com patrocinadores, com pessoas que dão valorização ao nosso trabalho. Parabenizar a Ideally que idealizou esse evento maravilhoso, a Premium, e ainda para fechar com chave de ouro, colocou uma premiação em dinheiro porque sem dúvida a gente vive do esporte, a gente precisa desse retorno.”

Confira a lista dos classificados:

12 km Geral feminino

1º – MIRLENE DA SILVA DOS SANTOS Tempo: 48:54

2º – ROBERTA GOMES SOARES RIBEIRO

Tempo: 53:26

3º – MAYSA PERDA KLUG Tempo:56:09

12 km Geral masculino

1º ALEQUESANDRO PAULA DA SILVA Tempo:40:34

2º VALÉRIO DE SOUZA FABIANO Tempo:41:16

3º JONILSON PINTO PRATES Tempo:42:01

5Km feminino

1º Lugar DAYANI SALARINI DA SILVA BRUMANA Tempo: 19:36

2º MILENA GOMES DA SILVA Tempo: 19:41

3º LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS Tempo: 19:44

5Km masculino

1º CLAUDINEI PEREIRA Tempo: 15:33

2º PEDRO HENRIQUE CAMPOS ARCHANJO

Tempo: 16:08

3º CLEBSON DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

Tempo: 16:12

A lista completa está no link

http://www.chiptiming.com.br/resultados/corridaideally/guarapari