Espírito Santo registra 2,3% de desemprego e é o terceiro menor do Brasil, aponta IBGE

O Espírito Santo encerrou o segundo trimestre de 2026 com uma taxa de desemprego de 2,3%, posicionando-se como o terceiro estado com o menor nível de desocupação do Brasil. O índice capixaba ficou bem abaixo da média nacional de 5,4%, que registrou recuo em comparação aos 6,1% apurados no primeiro trimestre do ano.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Ao todo, 11 das 27 unidades da federação fecharam o período com taxas inferiores ao indicador médio do país.

Ranking do desemprego por Unidade da Federação

No cenário nacional, cinco estados apresentaram taxas de desocupação inferiores a 3%. Na comparação trimestral, o Espírito Santo reduziu seu indicador em 0,9 ponto percentual, figurando entre as 13 localidades onde o desemprego encolheu.

Posição Unidade da Federação Taxa de Desemprego (%) 1º Santa Catarina 2,1% 2º Mato Grosso 2,2% 3º Espírito Santo 2,3% 4º Rondônia 2,6% 5º Mato Grosso do Sul 2,7% 6º Paraná 3,1% 7º Minas Gerais 3,8% 8º Goiás 4,0% 9º Tocantins 4,1% 10º Rio Grande do Sul 4,2% 11º Roraima 5,0% — Média Brasil 5,4% 12º Paraíba 5,4% 13º São Paulo 5,4% 14º Rio Grande do Norte 5,6% 15º Maranhão 6,0% 16º Pará 6,2% 17º Distrito Federal 6,5% 18º Acre 6,6% 19º Ceará 6,6% 20º Rio de Janeiro 7,1% 21º Amazonas 7,5% 22º Alagoas 7,9% 23º Sergipe 7,9% 24º Piauí 8,3% 25º Pernambuco 8,3% 26º Bahia 9,1% 27º Amapá 9,8%

Fatores de disparidade e desemprego de longa duração

Análises do IBGE apontam que as variações regionais no mercado de trabalho são influenciadas por fatores como o nível de industrialização, a dinâmica da atividade econômica regional e o grau de escolaridade da população local.

A pesquisa também revelou dados sobre a qualidade e os perfis do mercado de trabalho no país: