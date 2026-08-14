Espírito Santo registra 2,3% de desemprego e é o terceiro menor do Brasil, aponta IBGE

O Espírito Santo encerrou o segundo trimestre de 2026 com uma taxa de desemprego de 2,3%, posicionando-se como o terceiro estado com o menor nível de desocupação do Brasil. O índice capixaba ficou bem abaixo da média nacional de 5,4%, que registrou recuo em comparação aos 6,1% apurados no primeiro trimestre do ano.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Ao todo, 11 das 27 unidades da federação fecharam o período com taxas inferiores ao indicador médio do país.
Ranking do desemprego por Unidade da Federação
No cenário nacional, cinco estados apresentaram taxas de desocupação inferiores a 3%. Na comparação trimestral, o Espírito Santo reduziu seu indicador em 0,9 ponto percentual, figurando entre as 13 localidades onde o desemprego encolheu.
|Posição
|Unidade da Federação
|Taxa de Desemprego (%)
|1º
|Santa Catarina
|2,1%
|2º
|Mato Grosso
|2,2%
|3º
|Espírito Santo
|2,3%
|4º
|Rondônia
|2,6%
|5º
|Mato Grosso do Sul
|2,7%
|6º
|Paraná
|3,1%
|7º
|Minas Gerais
|3,8%
|8º
|Goiás
|4,0%
|9º
|Tocantins
|4,1%
|10º
|Rio Grande do Sul
|4,2%
|11º
|Roraima
|5,0%
|—
|Média Brasil
|5,4%
|12º
|Paraíba
|5,4%
|13º
|São Paulo
|5,4%
|14º
|Rio Grande do Norte
|5,6%
|15º
|Maranhão
|6,0%
|16º
|Pará
|6,2%
|17º
|Distrito Federal
|6,5%
|18º
|Acre
|6,6%
|19º
|Ceará
|6,6%
|20º
|Rio de Janeiro
|7,1%
|21º
|Amazonas
|7,5%
|22º
|Alagoas
|7,9%
|23º
|Sergipe
|7,9%
|24º
|Piauí
|8,3%
|25º
|Pernambuco
|8,3%
|26º
|Bahia
|9,1%
|27º
|Amapá
|9,8%
Fatores de disparidade e desemprego de longa duração
Análises do IBGE apontam que as variações regionais no mercado de trabalho são influenciadas por fatores como o nível de industrialização, a dinâmica da atividade econômica regional e o grau de escolaridade da população local.
A pesquisa também revelou dados sobre a qualidade e os perfis do mercado de trabalho no país:
Desemprego de longa duração: O contingente de pessoas à procura de ocupação há dois anos ou mais caiu para 1,06 milhão — uma redução de 15,6% na comparação anual, representando o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.
Recortes de gênero: O índice entre os homens ficou em 4,6% (abaixo da média nacional), enquanto a desocupação entre as mulheres atingiu 6,4%.
Recortes de raça/cor: A taxa entre a população branca foi de 4,2%. Já entre as pessoas autodeclaradas pretas (6,9%) e pardas (6,1%) — grupo que compõe a população negra segundo o Estatuto da Igualdade Racial —, os índices permaneceram acima da média do país.