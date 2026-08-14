Mulher usa arma de choque para escapar de perseguição do ex-marido em Guarapari

Uma mulher de 22 anos precisou utilizar uma arma de choque para escapar de uma abordagem do ex-marido na tarde de quinta-feira (13), no bairro Ipiranga, em Guarapari. A abordagem ocorreu enquanto a vítima se deslocava para buscar o filho de cinco anos na escola. As informações são da TV Vitória.

Segundo o relato da vítima, o homem — com quem manteve um relacionamento encerrado há mais de um ano — foi até a porta da instituição de ensino e passou a questioná-la sobre aspectos de sua vida pessoal e financeira. Ao tentar acionar a Polícia Militar utilizando o aparelho celular, a vítima teve o telefone puxado pelo suspeito, momento em que usou o dispositivo de choque e pediu ajuda a pessoas que passavam pelo local.

Histórico de ameaças e medidas protetivas

A mulher informou possuir três medidas protetivas de urgência em vigor contra o ex-companheiro. Ela relatou que o homem monitora seus deslocamentos em locais de rotina, como supermercados e a escola da criança.

A vítima também relatou um episódio ocorrido na noite anterior à abordagem na escola, quando o suspeito a teria ameaçado utilizando uma faca após uma discussão motivada por R$ 50. Segundo o depoimento, a agressão física não se consumou devido à intervenção da mãe e da irmã do homem, que estavam no local. Na ocasião, a mulher segurava uma de suas filhas no colo.

“Ele foi atrás de mim e queria saber quem iria pagar a minha conta. Sempre falava que eu tinha outros homens (…) e não aceitava. Eu tentei ligar para a polícia, mas ele não deixou e tentou pegar meu celular à força. Foi quando usei a arma de choque, pedi socorro e as pessoas que estavam no local me ajudaram.” — Vítima de 22 anos, em depoimento prestado à polícia.

Busca por abrigo e temores pela segurança dos filhos

Mãe de três crianças, a mulher compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Vila Velha na noite de quinta-feira (13) para registrar o boletim de ocorrência sobre os fatos recentes.

Após os episódios no bairro Ipiranga, a vítima conseguiu acolhimento em um abrigo e declarou temor pela própria integridade física e pela segurança dos filhos, relatando receio de que as crianças sejam utilizadas pelo ex-companheiro como meio de retaliação.