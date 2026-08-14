Dia do Ciclista: Bike Vitória e BikES oferecem viagens gratuitas na Grande Vitória neste domingo (16)

Os usuários dos sistemas de bicicletas compartilhadas nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra poderão realizar viagens gratuitas neste domingo (16). A iniciativa da operadora Serttel marca o encerramento da programação do mês de agosto, voltada a ações sobre saúde e ao Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto.

A isenção da tarifa é válida para todas as viagens efetuadas dentro do tempo regulamentar de uso de cada trajeto.

Regras para utilização e funcionamento

Para usufruir da gratuidade no domingo, o cidadão precisa seguir as orientações operacionais do sistema:

Aplicativos: É necessário ter cadastro ativo nos aplicativos oficiais Bike Vitória (para a capital) ou BikES (para Vila Velha e Serra).

Tempo de viagem: O tempo regular permitido para cada viagem sem cobrança é de até 75 minutos .

Intervalo entre retiradas: Após a devolução da bicicleta em uma estação, o usuário deve aguardar um intervalo mínimo de 10 minutos para efetuar a retirada de um novo equipamento.

Dados e alcance do sistema na região

De acordo com o balanço operacional consolidado até julho de 2026, a frota de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória conta com 530 unidades distribuídas por 66 estações. Somente no município de Vitória, o sistema Bike Vitória disponibiliza 220 bicicletas em 35 estações ativas.

Desde a implantação dos serviços na região metropolitanas, as plataformas contabilizam um histórico de 2.895.058 viagens realizadas e um total de 368.793 usuários cadastrados.

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