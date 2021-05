Há poucos dias, Neymar Jr. fez uma das partidas mais importantes durante sua estadia no Paris Saint-Germain, ao conseguir eliminar o todo poderoso Bayern de Munique da Liga dos Campeões e avançar para as semifinais do torneio. Após o término do jogo, o craque deu uma entrevista onde falava sobre suas projeções para o futuro e suas paixões além do futebol.

O jogador acabou afirmando que ama jogar bola, mas que ele tem um forte desejo de jogar poker profissionalmente. Segundo o craque brasileiro: “Eu poderei fazer torneios, viajar para estar naqueles em que sempre quis participar e nunca pude”.

Neymar disse ao portal francês CNews que ama o poker e que se sente bastante confortável enquanto o joga, e assim que parar com o futebol, pretende viajar o mundo participando de torneios profissionais, algo que nunca conseguiu conciliar com sua agenda lotada de atleta. O craque ainda relatou que joga poker praticamente todos os dias, e que pretende se dedicar cada vez mais a modalidade, já que sempre que arruma algum tempo, costuma procurar mais informações sobre o jogo de cartas.

O jogador do PSG disse que começou com a prática durante a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. “Comecei a jogar durante o Mundial de 2014 no Brasil. Durante a competição, muitos jogadores jogaram e acabei por aprender a vê-los. Estava a ver de fora e depois interessei-me, gostei da forma como jogavam e acabei por me apaixonar pelo poker com o passar dos anos”, afirmou Neymar. Para o craque, ainda há várias semelhanças entre o poker e o futebol, dentre as principais está a leitura dos adversários e a concentração. Neymar, acha que é crucial fazer a leitura certa dos adversários, observando cuidadosamente seus movimentos e prever onde irão atacar, e para isso é preciso se manter focado no jogo o tempo inteiro, assim como nas grandes partidas de futebol.

Ele ainda disse que a prática é uma ótima desculpa para se encontrar com os amigos, já que ele e seus companheiros do PSG, como Paredes e Keylor Navas, sempre visitam uns aos outros para jogar algumas partidas do jogo de cartas. E para finalizar suas comparações, o craque brasileiro não consegue decidir qual dos esportes é mais emocionante. Segundo o camisa 10 do PSG, "Não sei o que é pior entre marcar um pênalti na final de uma competição ou fazer bluff". Já Neymar ainda deve demorar um pouco para ingressar de vez nos torneios profissionais de jogatina.

Grandes duelos próximos. Enquanto não ingressa em sua carreira de jogador profissional de poker, o craque brasileiro tem que continuar se preocupando com suas partidas de futebol, e nesta quarta-feira (28) o PSG tem um importante duelo pela frente. A equipe parisiense irá enfrentar um dos gigantes da Inglaterra, o Manchester City, pelas semifinais da Liga dos Campeões.

O PSG sem dúvidas vem com a moral em alta, já que acabou de eliminar o campeão da última edição do torneio, mas com certeza sabem que não podem bobear contra a equipe de Pep Guardiola, que tem um plantel tão impressionante quanto o do clube francês. O treinador espanhol tem jogadores como Kevin De Bruyne, Gabriel de Jesus, Sergio Aguero, Mahrez e Phil Foden sob sua tutela, enquanto isso o PSG deve continuar apostando suas fichas em Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria e Mauro Icardi. Caso o PSG consiga sobrepujar o time inglês, mais uma vez o time se habilita para conseguir a inédita taça da Liga dos Campeões, o sonho do clube.

Redator(a) – Ciriu Gonçalves Dias Filho