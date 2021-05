Neste sábado, dia 1º de maio, é comemorado o feriado nacional do Dia do Trabalho, porém, diante da pandemia pela qual o mundo está passando, o Governo do Espírito Santo definiu regras para o funcionamento dos setores do comércio e transporte público. Confira abaixo o que está proibido e o que está permitido em Guarapari, que está no risco alto.

Transporte Público

O transporte público normalmente funcionaria de segunda-feira até sábado nos municípios com risco alto, porém, com o feriado, os ônibus somente estarão autorizados a transportar trabalhadores da área da saúde.

Agências Bancárias

As agências bancárias poderão funcionar normalmente no feriado.

Academias

As academias poderão funcionar no feriado, mas deverão se ater às medidas de segurança estabelecidas pelas portarias estaduais e decretos municipais, com atividades aeróbicas vedadas e limitação no número de alunos.

Comércio, bares e restaurantes

Os restaurantes e lanchonetes, que antes poderiam abrir aos sábados, deverão permanecer fechados neste que é feriado, porém, restaurantes e lanchonetes que estejam nas margens das rodovias federais e estaduais não precisarão seguir esta regra. Já o comércio poderá abrir seguindo as regras de horário: 10h às 14h para centros comerciais e de rua, 12h às 16h para shoppings. Bares permanecem fechados.

Sem restrições

Os serviços essenciais não estarão restritos, farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e água, supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e bicicletas, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares e casas lotéricas poderão funcionar seguindo as medidas de segurança.