Após as imensas filas vistas nas lotéricas de todo o Espirito Santo, o governo estadual vai passar a considerar as lotéricas como prestadoras de serviço essencial. Sendo assim, esses estabelecimentos terão seu funcionamento ampliado, podendo ficar abertos, nas cidades capixabas classificadas no risco extremo para o novo coronavírus, de segunda a sábado até as 20 horas.

A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (8). Após ficarem fechados por 20 dias, devido à quarentena decretada pelo governo estadual e pelas regras de funcionamento estabelecidas para as cidades classificadas no risco extremo, shoppings, lojas do comércio de rua, restaurantes e salões de beleza, além das lotéricas, puderam reabrir suas portas ontem (7).

Futebol. Outra do governo é a permissão da realização de jogos de campeonatos de futebol. Antes, somente os treinos estavam liberados. As partidas devem ser fechadas ao público e os protocolos de testagem dos atletas e medidas de sanitárias devem ser observadas.

Um novo mapa deve ser divulgado na sexta-feira (09), mas as regras são válidas, pelo menos, até a próxima semana.