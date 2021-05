Responsáveis por cuidar da segurança da área da cidade de Guarapari, policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar encontraram na noite de ontem 200kg de maconha enquanto realizavam uma operação. A ação passou pelo bairro de Setiba e só parou em Jardim Carapina, na Serra.

A operação policial começou quando agentes da Força Tática receberam uma denúncia sobre um suspeito dentro de um carro que estaria fazendo a entrega das drogas no trevo de Setiba. Quando estavam chegando no local para abordar o homem, os militares foram percebidos e o rapaz fugiu, sem ser localizado.

Quando foram realizar buscas dentro do veículo, os policiais encontraram 24kg em tabletes de maconha, que seriam vendidos em Guarapari. No entanto, antes de irem embora com a droga apreendida, os agentes receberam uma nova denúncia, informando que cerca de 176kg do entorpecente estariam escondidos em uma casa na Serra.

Diante da situação, os militares foram até o bairro Jardim Carapina e se dirigiram para o local apontado pelos informantes. Lá encontraram o restante da droga e finalizaram a operação com cerca de 200kg de maconha apreendidos. O entorpecente foi levado para o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e nenhum suspeito foi apreendido.