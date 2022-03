A imunização das crianças contra a Covid-19 é um importante processo no enfrentamento à pandemia. Com o intuito de incentivar o ato e aumentar a cobertura vacinal, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), vai promover, na próxima sexta-feira (11) e sábado (12), o mutirão de vacinação para o público infantil de 05 a 11 anos.

Durante os dois dias da ação, que é realizada em parceria com os municípios capixabas, serão ofertadas, aproximadamente, 65 mil doses, distribuídas nas regiões Metropolitana, Central, Norte e Sul.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou a eficácia das vacinas disponíveis no Brasil para imunização da população contra a doença e a mobilização para alcançar toda a população pediátrica apta do Estado.

“É essencial os responsáveis por nossas crianças estarem atentos à importância, necessidade e segurança da vacinação nesse público. Nós pactuamos com os municípios para que a mobilização no mutirão seja intensa, onde durante toda semana realizaremos lives e entrevistas para abordar esse assunto. A ideia é tirar as dúvidas sobre a aplicação das doses e reforçar a segurança das mesmas, para que dessa forma seja possível combater as notícias falsas que têm prejudicado a imunização dessa faixa etária em nosso Estado”, ressaltou o secretário.

Os responsáveis que acompanharem os menores de idade e estiverem com alguma dose em atraso também poderão ser vacinados e manter o esquema vacinal em dia. A população terá acesso ao serviço em locais e horários estratégicos pré-definidos pelos gestores municipais.

Até a manhã desta segunda-feira (07), de acordo com dados disponibilizados na Plataforma Vacina e Confia, 145.461 crianças entre 05 e 11 anos foram vacinadas no Espírito Santo, representando 37% do público-alvo que é de, aproximadamente, 393.089 pessoas.

Clique aqui e confira os municípios que confirmaram participação no mutirão de vacinação.

Diminuição dos indicadores de Covid-19 com o avanço da vacinação

Com o avanço da imunização em solo capixaba, foi registrado uma redução dos indicadores de casos e óbitos pela doença. De acordo com o Painel Covid-19, de janeiro de 2022 até esse domingo (06), o Estado somava 391.193 casos confirmados pela doença e 850 óbitos, com letalidade de 0,2%.

Já em 2021, foram confirmados pouco mais de 365.700 casos, com 8.076 óbitos e uma letalidade de 2,20%, sendo que 74% dos óbitos em 2021 aconteceram nos cinco primeiros meses, período no qual a vacinação ainda era destinada a pequenos grupos, devido à escassez de imunizantes.

Até a tarde desta segunda-feira (07), 3.302.157 pessoas haviam recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Considerando a segunda dose, dose de reforço e a dose única, já foram aplicadas mais de 7,5 milhões de doses em todo o Estado.

Covid-19 no público infantil no Espírito Santo

Desde o início da pandemia da Covid-19 no Estado, foram registrados 35.061 casos confirmados na faixa etária entre 05 e 11 anos. Com relação aos óbitos, o Estado registrou seis mortes pela infecção do vírus nessa faixa etária.