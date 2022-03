Estão abertas as inscrições para 600 vagas em cursos de pós-graduação do Sistema Universidade do Espírito Santo, a UniversidadES. As oportunidades estão divididas em dois editais, lançados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), integrando as ações da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

Os cursos ofertados são de pós-graduação Lato Sensu em “Gestão Pública”; “Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental” e “Educação em Direitos Humanos”. A UnAC vai funcionar em formato híbrido, por meio do Ensino a Distância (EaD) e da utilização dos polos de apoio presenciais.

Saiba mais: https://bit.ly/3vJeHhu