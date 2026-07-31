Vacinação no ES: Campanha para atualizar caderneta de menores de 15 anos começa nesta segunda (03)

Tem início nesta segunda-feira (03) em todo o Espírito Santo a Estratégia de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). A iniciativa da Secretaria da Saúde (Sesa) tem como foco resgatar imunizandos faltosos e completar esquemas vacinais interrompidos ou não iniciados.

A mobilização segue até o dia 1º de setembro em todas as salas de vacina municipais, tendo o dia 22 de agosto como a data oficial do “Dia D” de mobilização estadual.

Segundo dados oficiais da Sesa, pouco mais de 400 mil indivíduos do público-alvo capixaba encontram-se atualmente com o esquema vacinal atrasado ou pendente de início. A recomendação é que pais e responsáveis compareçam às unidades de saúde munidos da caderneta de vacinação para avaliação detalhada por parte das equipes de enfermagem.

Quadro de vacinas ofertadas por faixa etária

A ação engloba todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, distribuídos de acordo com o grupo etário:

Crianças menores de 5 anos: BCG; Hepatite B (até 30 dias de vida); Penta (DTP/Hib/HB); Polio inativada; Pneumocócica 10v / Pneumocócica 20v; Rotavírus (menor de 2 anos, conforme situação); Meningocócica ACWY (conjugada); Meningocócica C (conjugada); Vacina Influenza trivalente; Vacina Covid-19; Febre amarela; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); DTP; Hepatite A e Varicela.

Crianças entre 5 e 7 anos: Penta (DTP/Hib/HB); Tríplice viral; Tetra viral; Varicela; DTP e Febre amarela.

Crianças a partir de 7 anos e adolescentes menores de 15 anos: Hepatite B; Febre amarela; Tríplice viral (SCR); Difteria e tétano adulto (dT); dTpa (para gestantes); Meningocócica ACWY (conjugada, para faixa de 11 a 14 anos); HPV quadrivalente (09 a 14 anos) e Dengue (10 a 14 anos).

Cobertura vacinal de rotina no Espírito Santo (Jan-Jun/2026)

A Sesa também divulgou o balanço das coberturas vacinais de rotina registradas no sistema Vacina e Confia nos primeiros seis meses deste ano:

Com meta de 80%:

Meningo ACWY: 82,28% (Meta atingida)

Com meta de 90%:

HPV Quadrivalente FEM: 99,37% (Meta atingida)

HPV Quadrivalente MASC: 95,32% (Meta atingida)

Rotavírus: 88,96%

BCG: 88,95%

Dengue (atenuada): 75,91%

Influenza: 50,79%

Covid-19: 1,57%

Com meta de 95%:

SRC (Tríplice viral): 88,90%

Pneumocócica C: 87,20%

Meningocócica C: 85,80%

Pentavalente: 83,66%

Poliomielite Inativada (VIP): 83,13%

Hepatite A (infantil): 82,52%

Varicela: 82,00%

Febre Amarela: 70,40%

Sem meta estipulada: