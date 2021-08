O Micropolo Industrial de Piúma, na região sul do Estado, receberá obras de melhoria na infraestrutura que serão coordenadas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). Nesta -feira (18), o edital de licitação para execução das intervenções foi publicado no site do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), autarquia vinculada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

A área está localizada na Rodovia Jorge Feres – ES 375, km 56 (sentido Piúma x BR-101) e tem 145.200,00 metros quadrados. O Micropolo é composto por 40 lotes e são exclusivos para atividades empresariais. No Estado, a implantação de Polos Empresariais é uma estratégia para alavancar novas oportunidades para o desenvolvimento dos municípios e identificar suas potencialidades. No Espírito Santo, foram implantados nove Polos Empresariais nos municípios de Serra, Vila Velha, Baixo Guandu e Piúma.

“O Governo do Estado não tem medido esforços para gerar oportunidades aos capixabas. Essa melhoria vai garantir infraestrutura necessária para que os empresários possam implantar seus empreendimentos, possibilitando a geração de emprego e renda às famílias. Estamos com investimentos robustos em todas as áreas e o fomento à economia e ao emprego são pilares do Plano Espírito Santo – Convivência Consciente, lançado por nós, e que visa termos um cada vez mais Estado forte e competitivo”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explica que serão destinados quase R$ 11 milhões para as obras de infraestrutura no Polo. “A licitação dos serviços será administrada pelo DER-ES e contará com o apoio da Gerência Técnica Operacional de Empreendimentos da Sectides. Com a parceria, teremos condições de garantir aos empresários locais uma área estruturada para a construção ou expansão de projetos, ampliando a cartela de investimento do município, gerando postos de trabalho e renda na região”, disse.

As obras consistem na limpeza das áreas destinadas a vias públicas; locação das vias públicas e quadras; execução de obra de terraplenagem; execução de obra de pavimentação.

O subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Menegueli, afirma que também estão previstas a execução de obra de drenagem; execução de obra do sistema de esgotamento sanitário (rede, travessia, interligação na tubulação de recalque da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e estação elevatória de esgoto bruto); execução de obra do sistema de abastecimento de água; execução de obra de Iluminação Pública e Rede de Distribuição Elétrica e execução de Obras Complementares.

Licitação

A licitação será realizada no dia de 2021, às 10 horas no auditório do DER-ES, que fica localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 1.501, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. A licitação será na modalidade de concorrência no tipo menor preço. O edital nº 039/2021 está disponível no site www.der.es.gov.br. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos relativos ao certame junto a Comissão de Licitação pelo telefone (27) 3636-4458 ou do e-mail licitacoes@der.es.gov.br.