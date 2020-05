O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) divulgou um boletim com dados sobre a Covid-19: hoje, o estado possuiu 981 leitos para tratamento da Covid-19, sendo 480 leitos de UTI com 81,46% de ocupação e 501 leitos de enfermaria com 54,09% de ocupação.

O Espírito Santo totaliza 10.007 casos confirmados de Covid-19. Vila Velha (1.892), Serra (1.882), Vitória (1.836) e Cariacica (1.400) concentram 70,1% dos casos. Do total de casos confirmados, 53,8% são do gênero feminino e 46,1% do gênero masculino. Também foram contabilizados 2.670 (26,7%) profissionais de saúde infectados no Espírito Santo. São 447 óbitos confirmados no estado, sendo 327 (73,2%) deles na faixa etária de 60 anos ou mais de idade e 4 óbitos de profissionais de saúde. Até o momento, 4.784 pessoas estão curadas da Covid-19 no estado.

No Brasil são 363.211 casos confirmados e 22.667 mortes registradas, segundo país com a maior quantidade absoluta de casos por Covid-19. O maior número de casos confirmados no país concentra-se na Região Sudeste (136.748), com 82.161 em São Paulo e 37.912 no Rio de Janeiro. A maior incidência de Covid-19 foi registrada no Amapá, com 751,18 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo, já são 5.375.648 casos confirmados com Covid-19 e 343.617 óbitos até o momento.