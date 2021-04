Moradores de Guarapari que frequentam uma praia paradisíaca da cidade acordaram com uma surpresa. A praia conhecida como Praia do Netuno, que possuí uma estátua do Deus do mar com o mesmo nome, amanheceu sem a estátua. O monumento ficava em uma pedra no mar e era ponto turístico para fotos de moradores e turistas.

A Praia do Netuno fica localizada entre a Praia da Cerca, o condomínio da Aldeia e as Três Praias. A estátua teria sido erguida por algum artista e fica submersas algumas vezes, dependendo da maré. Algumas pessoas acreditam que a estátua foi retirada pelos próprios moradores da região, como forma de evitar o movimento que tem sido grande na praia – em certa parte devido a estátua – que serve como ponto turístico. Veja o vídeo enviado a nossa redação