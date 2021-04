O Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (26), a distribuição do Cartão ES Solidário, que vai beneficiar as famílias mais vulneráveis com um auxílio financeiro de R$ 600, divididos em três parcelas. A entrega simbólica dos primeiros dos mais de 85 mil cartões que serão distribuídos aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, com a presença do governador Renato Casagrande. O investimento total é de R$ 52.567.200,00, em recursos oriundos do Tesouro Estadual.

O Cartão ES Solidário é um benefício de transferência de renda, destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.

O auxílio tem como principal objetivo oferecer às famílias selecionadas a possibilidade de adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que as famílias considerarem essenciais. O cartão não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard. A previsão é de que mais de 85 mil famílias sejam contempladas com o benefício, que será pago em três parcelas.

Em sua fala, o governador Renato Casagrande destacou a importância dessa iniciativa para auxiliar as famílias mais vulneráveis neste momento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“Estou muito feliz em realizar essa entrega, que contou com o empenho de todo o Governo. Esse cartão é um ato que estamos fazendo para diminuir o sofrimento de muitas famílias em todo o Espírito Santo. Somente aqui em Cariacica, 12 mil famílias receberão o benefício. Que o cartão possa ajudar essas famílias e que elas façam um bom uso, seguindo com suas vidas em frente. Cerca de 350 mil pessoas vão receber nos próximos meses um valor para ajudar na alimentação, no pagamento de alguma conta, na compra de um gás, por exemplo. Esse é o momento de darmos as mãos e diminuir o sofrimento das pessoas de maior vulnerabilidade”, pontuou Casagrande.

Uma das beneficiárias do Cartão ES Solidário, Carmelita de Sousa Rodrigues, falou sobre a importância que o cartão terá para a sua família. “Estamos vivendo um período muito difícil hoje. Esse cartão chega em uma boa hora para todo mundo que realmente precisa. Tenho certeza que ele fará diferença não só para a minha família, mas de muitas outras pessoas que estão na mesma situação”, relatou.

Também estiveram presentes à entrega simbólica, os secretários de Estado, Gilson Daniel (Governo); Rogelio Pegoretti (Fazenda) e Coronel Aguiar (Casa Militar), o deputado estadual Marcelo Santos, além de vereadores e secretários municipais.

Para mais informações sobre o benefício e acesso a lista de beneficiários, acesse: https://setades.es. gov.br/cartaoessolidario