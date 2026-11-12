Extraplus abre processo seletivo com 53 vagas de emprego para nova unidade em Guarapari

Uma nova oportunidade para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho está disponível em Guarapari. O Grupo Coutinho, responsável pelas marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, abriu processo seletivo para preencher 53 vagas de emprego na nova unidade do Extraplus, que será inaugurada na Praia do Morro.

As oportunidades estão distribuídas em oito funções: açougueiro, assistente de autoatendimento, auxiliar de produção, operador de caixa, embalador, operador de frios, repositor e repositor de depósito.

Os interessados em participar da seleção devem comparecer presencialmente ao setor de Recursos Humanos da empresa, localizado na unidade do Extrabom de Muquiçaba, na Praça Antonio, Rua Mario Jorge Assef, nº 382, em Guarapari. Para esclarecer dúvidas ou obter outras informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (27) 99245-5556.

O atendimento aos candidatos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Não é necessário realizar agendamento prévio, mas os interessados devem apresentar documentos pessoais no momento do atendimento.