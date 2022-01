Tradicional fabricante de móveis e eletrodomésticos no País, a empresa Itatiaia Móveis, que tem filial localizada no município de Sooretama, anunciou investimento de R$ 54,9 milhões, na ampliação e modernização da produção a partir do uso de alta tecnologia. A novidade foi confirmada em reunião por videoconferência com o governador do Estado, Renato Casagrande, realizada na última semana. Atualmente, a fábrica tem 800 colaboradores no Espírito Santo e a estimativa a partir do investimento é de que sejam gerados 200 empregos diretos no Estado.

A empresa, que está sediada no território capixaba desde 2011, registrou interesse em participar do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES) e terá acesso ao incentivo fiscal.

“Para nós é um investimento importante e ficamos muito felizes em vê-lo aprovado no Invest-ES. Quando o Governo do Estado investe em infraestrutura, isso atrai investidores. É o que estamos observando novamente, agora com a Itatiaia, que anunciou a ampliação da fábrica de fogões. A empresa inaugurou sua filial capixaba em 2011, empregando cerca de 800 trabalhadores. Com essa expansão, serão gerados novos empregos. Nada disso é por acaso. É fruto de trabalho que visa tornar o Espírito Santo cada vez mais competitivo e desenvolvido”, afirmou o governador Casagrande.

O investimento terá reflexos positivos no desenvolvimento regional, gerando emprego e renda para os capixabas e crescimento para a economia do Estado. É o que acredita o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

“Quando temos anúncios como este, é certo que outras empresas são atraídas para a região. Este é o resultado do trabalho realizado sob a orientação do governador Renato Casagrande e estamos no caminho certo. A ampliação de projetos desperta o interesse de uma série de empresas que atuam na cadeia produtiva e de empreendedores existentes nos municípios do entorno. Podem ser fabricantes de peças, equipamentos, prestadores de serviços como manutenção, alimentação, transporte ou ainda, outras empresas maiores. Nosso sentimento é de confiança, pois utilizamos um modelo de prospecção ativa de novos projetos e na ampliação de negócios. Temos uma equipe disciplinada que se dedica a isso diariamente”, frisou o secretário.

O presidente da Itatiaia Móveis, Victor Penna, afirmou que a empresa tem uma trajetória no Espírito Santo e agradeceu a receptividade por parte do Governo do Estado.

“Estamos muito felizes pela confiança, porque já temos dez anos juntos e vamos permanecer no Estado para o resto da vida, se Deus quiser. Com a ampliação da nossa unidade, vamos continuar produzindo fogão e agora usando alta tecnologia. Na área de madeira, vamos expandir para planejados. Então, vamos investir num maquinário mais moderno para começar a fazer planejados. Vamos produzir utilizando realidade aumentada, em que a gente consegue visualizar melhor o local e medir para fazer logo o projeto. Estamos desenvolvendo isso com uma empresa dos Estados Unidos. Este investimento será muito bom para todos. Vamos criar empregos e poder modernizar o parque fabril”, disse o CEO da empresa.

A subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo, acrescenta que um projeto de ampliação como o que está sendo realizado pela Itatiaia demonstra a boa ambiência de negócios para a perpetuação das atividades no Estado: “Não é por acaso que esta ampliação se concretiza, afinal, o Espírito Santo apresenta bons indicadores, para além dos incentivos fiscais, que permitem este cenário favorável para que os negócios que aqui se instalam, prosperem e cresçam. Isso é resultado do trabalho positivo que o Governo do Estado vem fazendo para tornar as empresas que se estabelecem no Espírito Santo mais competitivas, possibilitando o crescimento dessas de forma sustentável e contínua.”