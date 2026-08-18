Na frente dos filhos e da PM: homem é preso por esfaquear e matar companheira em Piúma

Um jovem de 21 anos, identificado como Arthur Lessa Ricas, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (17) acusado de matar a companheira, Brenda Felix Martins, de 24 anos, no bairro Piuminas, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na presença de uma equipe da Polícia Militar acionada para atender a ocorrência e dos dois filhos do casal — uma criança de 5 anos e um bebê de 3 meses.

Segundo o registro policial, no momento em que um dos militares chegava à residência, o agressor correu em direção à vítima e a atingiu com um golpe de faca na região do pescoço.

As informações são do jornal A Gazeta.

Atendimento e procedimentos periciais

Os policiais militares tentaram estancar o sangramento da vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O agressor foi algemado e conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, acompanhado da faca utilizada na agressão. A perícia da Polícia Civil realizou os procedimentos na cena do crime, e o corpo de Brenda foi removido para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Histórico de agressões e ameaças

De acordo com relatos de familiares prestados à polícia, as discussões entre o casal eram recorrentes e Brenda já havia sido agredida pelo companheiro em ocasiões anteriores. Parentes afirmaram que o acusado demonstrava ciúmes excessivos e realizou repetidas ameaças de morte contra a vítima ao longo do dia.

A Polícia Militar localizou publicações e mensagens com teor intimidador enviadas por Arthur em redes sociais.

Situação legal e acolhimento das crianças

As duas crianças que presenciaram a ação ficaram sob a responsabilidade de familiares, e o Conselho Tutelar de Piúma foi notificado para adotar as medidas de proteção necessárias.

A Polícia Civil confirmou que Arthur Lessa Ricas foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado, conforme o artigo 121-A, § 1º, incisos I e II, e § 2º, incisos I, III e V, do Código Penal. O autuado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).