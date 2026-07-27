Homem se recusa a pagar conta de motel, xinga policiais e termina preso no ES

Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste domingo (26), no bairro Rio Branco, em Cariacica, após se recusar a pagar a conta de um motel e ser flagrado dirigindo embriagado dentro das dependências do estabelecimento. Além do calote e da infração de trânsito, o suspeito desacatou a equipe policial e resistiu à prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de não pagamento. A recepcionista do motel relatou que o cliente havia entrado por volta das 3h da madrugada e permanecia no local desde então, negando-se a quitar os serviços utilizados.

Durante o atendimento à funcionária, os militares avistaram o suspeito conduzindo um carro azul pelo pátio interno, indo em direção à saída, momento em que realizaram a abordagem.

Sinais de embriaguez e desobediência

Ao abordarem o condutor, os policiais notaram diversos sinais de alteração psicomotora, como:

Fala arrastada e olhos avermelhados;

Dificuldade para manter a cabeça erguida e andar cambaleante;

Forte odor etílico e uma garrafa de bebida alcoólica no assoalho do carro, aos pés do motorista.

Ainda segundo a PM, o homem se recusou repetidas vezes a efetuar o pagamento e desafiou os agentes, dizendo que podiam prendê-lo. Ao receber ordem para desembarcar, ele negou entregar a chave do veículo e passou a ofender a guarnição, acusando os policiais de atuarem “como criminosos”.

Reação e uso de algemas

Ao receber voz de prisão, o homem reagiu de forma agressiva e avançou contra um dos militares. Diante da resistência, a equipe precisou utilizar técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, acompanhado por uma representante do motel que apresentou a nota fiscal do débito.

Recusa ao bafômetro e autuação

Na delegacia, uma equipe do Batalhão de Trânsito foi acionada e solicitou a realização do teste do bafômetro, mas o motorista se recusou a soprar o aparelho. Diante disso, os agentes confeccionaram o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e o auto de infração.

Mesmo na unidade policial, o homem manteve a postura hostil, xingando a equipe e ameaçando fazer denúncias contra os militares.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de:

Embriaguez ao volante; Fraude no pagamento de hospedagem ou alimentação; Desobediência; Desacato.

Após a conclusão dos procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba, onde permanece à disposição da Justiça.