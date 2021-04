Uma família que passou quase três dias de desespero e que continua em sofrimento. Assim é o drama do técnico em informática Marcos Paulo Mantovaneli, que teve uma pequena solução hoje. Ele finalmente conseguiu ser transferido após diversas reclamações junto as autoridades estaduais, que apontaram uma suposta falha com ele dentro da UPA de Guarapari.

Sem cadastro. Em conversa com a nossa equipe, Emanuele Vassoler, esposa de marcos nos contou a situação. Segundo ela, ele começou a passar mal com suspeita de Covid-19 no domingo e foi para a tenda na terça. “Ele entrou andando e foi medicado. Teve que ficar em uma maca que não é a ideal e foi piorando, sem respirar direito, passando mal e já precisava de uma transferência para um leito de enfermaria em Vitória. Mas a médica que o atendeu simplesmente não o cadastrou no sistema. Ele não constava na Central de Vagas do governo do Estado”, explicou ela bastante emocionada.

Pedido. Ela explica que confirmou junto a pessoas ligadas ao governo do Estado que seu marido não constava no sistema. Ainda segundo Emanuele, ela tentou ver o “espelho do pedido” de remoção, que é o documento que prova que ele estava cadastrado para transferência, mas o documento foi negado na UPA. “Eu conversei com pessoas da Secretaria de Saúde de Guarapari, que me disseram que ele estava cadastrado, mas ele não estava. Ele piorou e foi ser atendido dentro da UPA, onde ficou intubado” disse a esposa.

Pacientes. Ainda de acordo com ela, outras famílias estão no mesmo sofrimento, com pacientes em estado grave por Coronavírus e precisando de transferência para unidades de tratamento intensiva. “Eu falei com meu marido, ele pediu para eu não ficar ali, falou que me amava e que amava meus filhos. Isso não pode mais acontecer. As pessoas estão morrendo, é um pai de família. Todo mundo está sofrendo, a população precisa fazer alguma coisa” desabafou emocionada.

Negou. Durante a produção desta reportagem apuramos que Marcos conseguiu ser transferido para um hospital da Grande Vitória. Procuramos a prefeitura para saber se houve falha no cadastro, se será apurado, quantos pacientes estão nessa situação e a resposta foi que: “Direção da Upa esclarece que não houve falha no cadastro.

Segundo o protocolo de regulação do acesso, instituído pela Secretaria Estadual de Saúde, os pacientes considerados casos graves, onde há cobertura do serviço através do SAMU, a solicitação deverá ser feita pelo SAMU, através da prerrogativa de VAGA ZERO.

Além deste paciente, a UPA hoje possui 02 pacientes na mesma situação aguardando regulação VAGA ZERO. Ainda, a UPA possui 25 pacientes internados cadastrados na central de vagas.”

Regulado. Procuramos ainda a Secretaria Estadual de Saúde, para saber se o nome de Marcos Paulo Mantovaneli consta na Central de Vagas, e se consta, quando foi cadastrado. Mas não conseguimos obter essa resposta, sendo que foi respondido pelo estado que: “A Central Estadual de Regulação informa que o paciente já foi regulado pelo Samu e aguarda transferência.”