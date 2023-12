As famílias atingidas pelas chuvas no Espírito Santo poderão receber um auxílio de R$ 3 mil, oferecido pelo governo do Estado. O pagamento do Cartão Reconstrução ES foi renovado para cobrir despesas com situações de emergência e estado de calamidade pública entre dezembro de 2023 e março de 2024, que costuma ser um período chuvoso.

Projeto. O pagamento do auxílio foi aprovado no plenário da Assembleia na última sexta-feira (22). O Projeto de Lei 1.034/2023 cria o auxílio financeiro temporário destinado a famílias atingidas por desastres naturais decorrentes de chuvas fortes ou de longa duração. Com isso, caso as cidades decretem situação de emergência devido aos temporais, os moradores poderão receber o valor.

Critérios. O auxílio financeiro consiste no pagamento de parcela única, no valor de R$ 3 mil, por família atingida. A proposta estabelece que os favorecidos são famílias de baixa renda que atendam aos seguintes critérios, cumulativamente: