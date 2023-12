A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para a virada do ano. O serviço noturno terá reforço, com viagens a mais, nas linhas 568, 563 e 837, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024. Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais de integração, das 20 horas até a meia-noite do dia 31, e das 10 horas às 20 horas do dia 1º de janeiro.

O serviço noturno convencional estará operando normalmente. Haverá também quatro linhas especiais, criadas para atender a quem se deslocar para a área da Avenida Adalberto Simão Nader. As linhas sairão dos terminais de Jardim América, das 20h30 até às 23h10; Campo Grande, das 20h45 até às 23h15; Carapina, das 21h até às 23h10; e Vila Velha das 21h10 até às 23h40.

Desvios em Vitória. Por conta das interdições de vias durante a programação do Réveillon em Vitória, as linhas que passam pela Avenida Dante Michelini terão que utilizar desvios nos dois sentidos. A interdição começará às 20h30, com previsão de término às 3h. As linhas que serão afetadas são: 103, 112, 211, 212, 505, 508, 515, 523, 539, 541, 563, 568, 572.

No sentido Carapina, a partir das 20h30, os ônibus vão passar na Avenida Saturnino de Brito (próximo à Ilha do Frade), seguirão pela Avenida Desembargador Santos Neves, convergindo à direita na Rua José Teixeira. Daí, passarão pelas avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, e seguindo itinerário normal.

Já no sentido Centro de Vitória e/ou Vila Velha, a interdição começará às 21h30. A partir desse horário, as linhas vão entrar na Avenida Adalberto Simão Nader e seguir pelas avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, convergindo à esquerda na Rua Dr. Eurico de Aguiar e Avenida Desembargador Santos Neves, indo até a Avenida Américo Buaiz, de onde seguirão o itinerário normal.

No bairro Jardim Camburi, o trecho da Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, será interditado a partir das 22h, no sentido Porto de Tubarão. Portanto, a partir deste horário, as linhas, no sentido Carapina, vão desviar pelas ruas Carlos Martins, Filogônio Mota e Italina Pereira Mota, acessando, a partir daí, a Rua José Celso Cláudio.

Reforço. A programação para o atendimento durante e depois das comemorações de Ano Novo na Região Metropolitana da Grande Vitória começa na virada do ano, já no dia 1º de janeiro, com dez viagens a mais na linha 845 (Costa Bela / T. Jacaraípe), entre as 04h40 e 06h10 do dia 1º, partindo de Capuba. Já a linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe) terá oito viagens extras, saindo de Praia Grande, das 04h30 até às 06h15 do dia 1º. A linha 831 (Manguinhos / T. Carapina) terá uma viagem a mais, às 05 horas.

Em Vila Velha, a linha 613 (Ponta da Fruta / T. Vila Velha) terá duas viagens extras, saindo do balneário às 04h40 e às 05 horas. A linha 609 (Barra do Jucu / T. Vila Velha) terá uma viagem a mais, às 04h35. E a linha 662 (Praia da Costa / T. Vila Velha) terá duas viagens a mais, saindo da Praia da Costa às 01h45 e às 02h15.

Praia. No dia 31, a linha 211 fará 14 viagens extras para atender à demanda de praia, das 15h30 até às 20h25. E a linha 505 vai realizar 18 viagens extras, das 15h até às 20h20. No dia 1º, a linha 505 vai fazer, das 15h às 20h20, outras 18 viagens extras para atender a quem estiver saindo da praia.