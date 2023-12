A chuva que atinge o Espírito Santo desde o início da noite de terça-feira (26) deixou ao menos quatro cidades capixabas em alerta moderado para deslizamentos de terra e alagamentos. O temporal chamou a atenção e assustou moradores nos municípios atingidos.

Alertas. Por conta da chuva intensa, algumas cidades receberam um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), de risco moderado para alagamentos. São elas: Atílio Vivácqua, Muqui, Anchieta e Guarapari. Muqui, Anchieta e Guarapari também estão em alerta para o risco de deslizamentos.

Guarapari. O município foi a segunda cidade onde mais choveu no período de 24 horas, registrando 61,96 milímetros. O temporal, com rajadas de vento e raios, deixou um rastro de prejuízo em vários bairros. Uma casa ficou destelhada e os moradores acabaram presos no imóvel, mas ninguém se feriu.

Segundo relatos, os principais pontos de alagamentos foram nos bairros Aeroporto, Centro, Muquiçaba e Kubitschek. Imagens enviadas por moradores mostram a situação deixada pela forte chuva, que continuou durante toda a noite.

Outros municípios. Em Alfredo Chaves, o temporal provocou pontos de alagamentos e quedas de árvores, assim como em Itarana, Santa Teresa, João Neiva, Muniz Freire, Afonso Cláudio e Iúna. Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamentos e parte da estrutura de uma residência desabou durante a forte chuva. Ninguém ficou ferido.