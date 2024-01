A Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (Feinartg) chegou em sua 22ª edição e reúne num só lugar o melhor do artesanato capixaba. O evento segue até o próximo dia 21 de janeiro, em frente ao antigo Radium Hotel, localizado na praia da Areia Preta. A entrada é gratuita.

Atrativos. Quem for visitar o local vai encontrar peças que vão desde decoração, acessórios, crochê, até utensílios para casa, além das bonecas infantis. Empreendedores da agroindústria também estarão no local. Uma novidade neste ano é a área kids, montada no evento, e o Espaço Food Trucks, que vai funcionar na parte externa da feira.

Empreendedorismo. Ao todo, a feira recebe cerca de 100 empreendedores selecionados no edital de chamamento público aberto pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

Segundo o diretor de artesanato da Aderes, Juliano Nogueira, Guarapari ganhou um presente com o melhor do artesanato capixaba e isso se dá com o apoio da Aderes que vem proporcionando aos empreendedores do Espírito Santo a oportunidade de divulgar e comercializar os seus produtos.

“Finalizamos 2023 com o maior número de feiras realizadas e isso significa mais oportunidades para os empreendedores capixabas atendidos pela Aderes e o artesanato sempre esteve presente com o seu melhor. O artesanato capixaba vem se destacando não só aqui no Estado, mas em todo Brasil e fora do país também, e a Aderes tem contribuído para essa nova realidade”, disse.

Serviço

Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari – 22ª Feinartg

Data: até 21 de janeiro de 2024 – das 17h às 22h

Local: Praia da Areia Preta – em frente ao antigo Radium Hotel – Guarapari. Entrada gratuita