Feirante de Guarapari morre atropelado por van na BR-101 em Anchieta

Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por uma van na noite de quarta-feira (16) no km 355 da BR-101, na localidade de Jabaquara, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Jose Aguilar Vieira.

Segundo registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h05 e envolveu um veículo Renault Master Minibus L3. Natural de Anchieta, José era aposentado, mas mantinha atividade profissional contínua atuando como feirante no município vizinho de Guarapari. Ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Impactos no Tráfego e Perícia Técnica

As circunstâncias exatas que levaram ao atropelamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Capixaba, equipes de atendimento de emergência e a Polícia Científica foram mobilizadas para a remoção do corpo e a realização dos trabalhos periciais na pista. Para viabilizar os procedimentos, uma das faixas da BR-101 precisou ser interditada, gerando retenções temporárias na região. O tráfego no trecho foi totalmente liberado às 22h30.

Resumo da Ocorrência