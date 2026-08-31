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Estacionamento rotativo em Vitória é encerrado; veja o passo a passo para reaver seu dinheiro

Cobrança foi encerrada com o fim do contrato da concessionária; vagas ficam gratuitas na Capital até a conclusão de nova licitação.

O serviço de estacionamento rotativo em Vitória encerrou as operações no sábado (29) devido ao término do contrato de concessão em vigor desde 2014. Com a interrupção da cobrança, a Prefeitura de Vitória informou que solicitou formalmente à concessionária Park Gold a restituição do saldo remanescente aos motoristas que possuíam créditos acumulados no aplicativo.

Até que a nova empresa seja licitada e assuma o gerenciamento, o estacionamento nas áreas delimitadas da Capital será totalmente gratuito.

Passo a Passo para Solicitar a Restituição do Saldo

A devolução dos valores pagos e não utilizados deve ser feita diretamente via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa responsável:

  1. Canal de Atendimento: Encaminhe a solicitação para o e-mail sac@parkgold.com.br;

  2. Dados Necessários: Informe os dados pessoais do titular da conta no aplicativo e a chave PIX ou dados bancários completos (banco, agência e conta) para o recebimento do estorno;

  3. Acompanhamento: Aguarde a confirmação de análise enviada pela equipe de atendimento da concessionária.

Situação Atual das Vagas e Regras Temporárias

Mesmo sem a cobrança de tarifas, a organização espacial do trânsito permanece valendo nos pontos mapeados pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran).

Detalhe do ServiçoSituação Atual
Status da CobrançaSuspensa / Gratuita
Total de Vagas Afetadas5.592 vagas mantidas
Bairros AbrangidosBento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim
Previsão do Novo SistemaAté o final de 2026

Tramitação da Nova Licitação

A Prefeitura de Vitória informou que a nova modelagem do estacionamento rotativo foi elaborada com base em estudos técnicos de mobilidade e referências de outras capitais. O projeto já passou por audiência pública e aprovação da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Atualmente, a minuta do edital encontra-se sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Assim que o órgão der o parecer final, o edital de licitação será publicado com os detalhes das novas tecnologias que serão implementadas no sistema.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória

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