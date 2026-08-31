Estacionamento rotativo em Vitória é encerrado; veja o passo a passo para reaver seu dinheiro

O serviço de estacionamento rotativo em Vitória encerrou as operações no sábado (29) devido ao término do contrato de concessão em vigor desde 2014. Com a interrupção da cobrança, a Prefeitura de Vitória informou que solicitou formalmente à concessionária Park Gold a restituição do saldo remanescente aos motoristas que possuíam créditos acumulados no aplicativo.
Até que a nova empresa seja licitada e assuma o gerenciamento, o estacionamento nas áreas delimitadas da Capital será totalmente gratuito.
Passo a Passo para Solicitar a Restituição do Saldo
A devolução dos valores pagos e não utilizados deve ser feita diretamente via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa responsável:
Canal de Atendimento: Encaminhe a solicitação para o e-mail sac@parkgold.com.br;
Dados Necessários: Informe os dados pessoais do titular da conta no aplicativo e a chave PIX ou dados bancários completos (banco, agência e conta) para o recebimento do estorno;
Acompanhamento: Aguarde a confirmação de análise enviada pela equipe de atendimento da concessionária.
Situação Atual das Vagas e Regras Temporárias
Mesmo sem a cobrança de tarifas, a organização espacial do trânsito permanece valendo nos pontos mapeados pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran).
|Detalhe do Serviço
|Situação Atual
|Status da Cobrança
|Suspensa / Gratuita
|Total de Vagas Afetadas
|5.592 vagas mantidas
|Bairros Abrangidos
|Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim
|Previsão do Novo Sistema
|Até o final de 2026
Tramitação da Nova Licitação
A Prefeitura de Vitória informou que a nova modelagem do estacionamento rotativo foi elaborada com base em estudos técnicos de mobilidade e referências de outras capitais. O projeto já passou por audiência pública e aprovação da Procuradoria Geral do Município (PGM).
Atualmente, a minuta do edital encontra-se sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Assim que o órgão der o parecer final, o edital de licitação será publicado com os detalhes das novas tecnologias que serão implementadas no sistema.