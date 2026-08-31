Estacionamento rotativo em Vitória é encerrado; veja o passo a passo para reaver seu dinheiro

O serviço de estacionamento rotativo em Vitória encerrou as operações no sábado (29) devido ao término do contrato de concessão em vigor desde 2014. Com a interrupção da cobrança, a Prefeitura de Vitória informou que solicitou formalmente à concessionária Park Gold a restituição do saldo remanescente aos motoristas que possuíam créditos acumulados no aplicativo.

Até que a nova empresa seja licitada e assuma o gerenciamento, o estacionamento nas áreas delimitadas da Capital será totalmente gratuito.

Passo a Passo para Solicitar a Restituição do Saldo

A devolução dos valores pagos e não utilizados deve ser feita diretamente via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa responsável:

Canal de Atendimento: Encaminhe a solicitação para o e-mail sac@parkgold.com.br; Dados Necessários: Informe os dados pessoais do titular da conta no aplicativo e a chave PIX ou dados bancários completos (banco, agência e conta) para o recebimento do estorno; Acompanhamento: Aguarde a confirmação de análise enviada pela equipe de atendimento da concessionária.

Situação Atual das Vagas e Regras Temporárias

Mesmo sem a cobrança de tarifas, a organização espacial do trânsito permanece valendo nos pontos mapeados pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran).

Detalhe do Serviço Situação Atual Status da Cobrança Suspensa / Gratuita Total de Vagas Afetadas 5.592 vagas mantidas Bairros Abrangidos Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim Previsão do Novo Sistema Até o final de 2026

Tramitação da Nova Licitação

A Prefeitura de Vitória informou que a nova modelagem do estacionamento rotativo foi elaborada com base em estudos técnicos de mobilidade e referências de outras capitais. O projeto já passou por audiência pública e aprovação da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Atualmente, a minuta do edital encontra-se sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Assim que o órgão der o parecer final, o edital de licitação será publicado com os detalhes das novas tecnologias que serão implementadas no sistema.