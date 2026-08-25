Governo eleva estimativa e projeta salário mínimo de R$ 1.741 para 2027

O governo federal atualizou a estimativa para o piso nacional e prevê que o salário mínimo alcançará R$ 1.741 no ano de 2027. O novo montante será incorporado ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, cujo envio ao Congresso Nacional está previsto para ocorrer até o dia 31 deste mês.

A projeção anterior, contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), indicava um valor de R$ 1.717. A definição final do salário mínimo para 2027 ocorrerá em dezembro deste ano, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referente a novembro.

Meta orçamentária e manutenção de benefícios sociais

A proposta de orçamento foi fechada em reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a equipe econômica. O projeto prevê a obtenção de superávit nas contas públicas para o próximo ano.

Além disso, o Ministério da Fazenda descartou qualquer possibilidade de desindexação do piso em relação às prestações da seguridade social.

Benefícios vinculados: O reajuste do piso nacional continuará corrigindo automaticamente os proventos da Previdência Social e os benefícios assistenciais pagos à população de baixa renda;

Patamar atual: Atualmente, o salário mínimo nacional vigora no valor de R$ 1.621, montante estabelecido após a concessão de um reajuste de 6,79% no início deste ano.

Parâmetros históricos e cálculo de necessidade

Instituído em janeiro de 1936, no governo Getúlio Vargas, o salário mínimo completou 90 anos de existência no início deste ano.

Indicador Valor / Parâmetro Piso Atual (2026) R$ 1.621,00 Estimativa Anterior na LDO (2027) R$ 1.717,00 Nova Projeção no PLOA (2027) R$ 1.741,00 Estimativa do Dieese (Necessário para família de 4 pessoas) R$ 7.425,99 (4,58 vezes o mínimo atual)

De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor necessário para suprir os preceitos constitucionais de subsistência familiar — abrangendo alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência — é estimado em R$ 7.425,99.