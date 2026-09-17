Ataque no Terminal de Vila Velha: trabalhador é esfaqueado por colega de trabalho enquanto aguardava ônibus

Um homem de 34 anos foi atacado e esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (17) no interior do Terminal de Vila Velha, localizado no bairro Divino Espírito Santo. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima sofreu uma perfuração na região próxima à axila. Após o ataque, ele procurou socorro por conta própria no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Quando os policiais militares chegaram à unidade hospitalar para colher o depoimento, os funcionários informaram que o paciente já havia sido atendido e liberado.
Motivação e Relato da Vítima
Em conversa com a equipe médica do hospital, o homem relatou que trabalha em um cerimonial e estava no terminal de passageiros aguardando a condução para retornar à sua residência. Em determinado momento, ele foi abordado por um colega de trabalho, que desferiu o golpe de faca e fugiu em seguida.
Investigação e Posição da Ceturb
A ocorrência e os fatos relatados serão encaminhados para apuração da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que buscará identificar o suspeito e esclarecer a motivação da agressão.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi acionada para se manifestar sobre a segurança e o suporte prestado na estrutura do terminal.
Resumo da Ocorrência
|Parâmetro
|Detalhes do Fato
|Local do Crime
|Terminal de Vila Velha (Bairro Divino Espírito Santo)
|Data e Horário
|Madrugada de quinta-feira, 17 de setembro
|Vítima
|Homem de 34 anos (Trabalhador de cerimonial)
|Suspeito
|Colega de trabalho da vítima
|Atendimento Médico
|Hospital Antônio Bezerra de Faria (Atendido e liberado)
|Investigação
|Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)