O Feirão Zera Dívida Banestes chega à região sul do Espírito Santo no começo do mês de setembro. Em seguida, retorna à região central do Estado, a partir do dia 23. A equipe de atendimento do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) estará presente nas regiões oferecendo descontos de até 100% em juros de mora, correção e multa, e parcelamento da dívida em até 120 meses, para que clientes da instituição possam quitar débitos pendentes.

Começando na segunda-feira (16), o Feirão Zera Dívida Banestes chega a Guaçuí, depois vai até São José do Calçado e Apiacá, na terça-feira (17). Na quarta-feira (18), o Feirão se dirige à agência de Bom Jesus do Norte, e termina sua ida ao sul do Estado passando pelas cidades de Dores do Rio Preto, na quinta-feira (19), e Alegre, na sexta-feira (20).

A equipe do Feirão retorna para a região central do Estado no fim do mês, começando os atendimentos na segunda-feira (23), em Santa Teresa e em São Roque, seguindo para Itarana e Itaguaçu, na terça-feira (24). Nos três últimos dias da semana, o evento estará nas cidades de Laranja da Terra, na quarta-feira (25); Santa Maria de Jetibá, na quinta-feira (26); e fecha o mês em Santa Leopoldina, na sexta-feira (27).

Para formalizar a solicitação de reestruturação de dívidas, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias, podendo os débitos estarem judicializados ou não. O feirão é voltado para pessoas físicas, com dívidas de até R$ 500 mil, e para pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão. É importante destacar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que optam por pagar à vista.

Podem ser reestruturados produtos como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. O crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para atendimento na agência. Porém, caso a pessoa não seja contatada, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes ou comparecer espontaneamente no dia do evento em sua agência.

Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes

Datas:

16/09: Guaçuí

17/09: São José do Calçado/Apiacá

18/09: Bom Jesus do Norte

19/09: Dores do Rio Preto

20/09: Alegre

23/09: Santa Teresa/São Roque

24/09: Itarana/Itaguaçu

25/09: Laranja da Terra

26/09: Santa Maria

27/09: Santa Leopoldina

Públicos-alvo: pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, com até 100% de desconto em juros de mora, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.br/zeradivida.