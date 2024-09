Em entrevista ao podcast Estúdio Integrado, uma produção do Portal 27 e da TV Sudeste, o empresário Rodolfo Mai afirmou que nenhum candidato a prefeito de Guarapari tem autorização para usar seu nome nas eleições.

Bastidores. De acordo com informações do meio político, um candidato estaria utilizando repetidamente o nome de Rodolfo para fechar acordos, alegando que o empresário estaria apoiando sua campanha. Com essa declaração na entrevista, Rodolfo deixou claro que não tem preferência por nenhum candidato. Confira o que Rodolfo disse no vídeo.