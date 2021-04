Após 15 dias de feira municipal suspensa aos finais de semana, a prefeitura de Guarapari autorizou o funcionamento exclusivo neste final de semana. No sábado a feira é realizada no Centro, as margens do Canal, e no domingo na Prainha de Muquiçaba.

A prefeitura explicou que a decisão de liberar o funcionamento é devido a crise financeira ocasionada pela pandemia e a possibilidade de perda de mercadoria por parte de alguns feirantes.

“Exclusivamente neste final de semana, a prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), liberou a abertura das feiras municipais”, informou a prefeitura.

O município frisou que somente os produtores e feirantes do município poderão trabalhar, em horário normal, mas com menor número de bancas e maior espaçamento entre elas. A prefeitura declara que conta com todos para sigam as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool 70%.