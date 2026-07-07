Líder do tráfico em Guarapari é preso com arsenal artesanal e drogas

Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última segunda-feira (06) resultou na prisão de quatro pessoas e na retirada de circulação de uma arma de fogo de uso restrito e uma carga de entorpecentes. A ação ocorreu no km 452 da BR-101, em Mimoso do Sul, no extremo sul capixaba, e foi conduzida por equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia da PRF em Guarapari.

A abordagem e a descoberta do material ilícito

A desconfiança dos agentes surgiu durante a entrevista inicial com os ocupantes do veículo, que apresentaram versões contraditórias e inconsistentes sobre o itinerário e o objetivo da viagem. Com base na suspeita, os policiais iniciaram uma busca minuciosa no automóvel.

O esconderijo dos ilícitos foi descoberto no porta-malas: dentro de uma mala, os policiais encontraram uma carabina de fabricação artesanal calibre 9 mm, um carregador e 10 munições. Além do armamento, cerca de 5 kg de maconha e mais de 1 kg de cocaína estavam acondicionados no compartimento. No interior da cabine, uma mochila carregava mais um tablete de cocaína, elevando o total apreendido para aproximadamente 2,160 kg da droga (somados aos 5 kg de maconha, o montante ultrapassa 7 kg).

Vínculos com o crime organizado

Durante o depoimento aos policiais, dois dos passageiros assumiram a propriedade do carregamento e da arma, confessando terem adquirido o material no estado do Rio de Janeiro. Uma das ocupantes, que residia em uma comunidade carioca, admitiu que receberia um pagamento para realizar o transporte das drogas para o Espírito Santo.

Um dos homens presos confessou integrar uma organização criminosa, declarando atuar como liderança do tráfico em um bairro de Guarapari. Além do material bélico e das substâncias ilícitas, os agentes apreenderam R$ 3.027 em espécie, celulares e itens de valor (cordões e relógio dourado), que podem indicar o fluxo financeiro do crime.

Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde responderão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As autoridades seguirão com as investigações para identificar a extensão dos vínculos do grupo com facções criminosas fluminenses.